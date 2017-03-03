سامح شكري في بروكسل لبحث مسائل ثنائية وإقليمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة إلى بروكسل يوم الاثنين القادم، حيث يشارك بجزء من أعمال الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وتحرص الدول والمؤسسات الأوروبية على صيانة وتدعيم العلاقات مع مصر بوصفها طرفاً هاماً تحتاجه بروكسل التعامل مع المسائل الإقليمية والدولية التي تطاله بشكل مباشر.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم المصري مسائل تتعلق بالتنمية في بلاده وآليات دعم الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع حقوق الانسان والحريات العامة وسيادة القانون في البلاد.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد مهتم جداً بالدور الذي تلعبه مصر في التعامل مع القضايا التي تثير القلق سواء في القاهرة أو في بروكسل ومن أهمها ضبط الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب.

ومضت المصادر تقول إن “مصر شريك إقليمي هام، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مثل سورية وليبيا، كما أننا نعمل معاً من أجل تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وسلطت المصادر الضوء على تطابق الموقفين المصري والأوروبي تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث “عبر المسؤولون المصريون والأوروبيون عن تمسكهما بحل الدولتين من خلال اتصالاتهما المتكررة مع الطرف الأمريكي”، حسب قولها.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي، حسب المصادر نفسها، أن الأولويات السياسية الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قيد الدراسة من قبل الإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن الأمر لن يؤثر على “الثوابت” الأوروبية.

أما في الملف الليبي، فتقر المصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعولون على الدور المصري في عملية التقارب بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والجنرال خليفة حفتر، وقالت المصادر “ولكننا نعتقد أنه يعود لليبيين الشروع بعملية مصالحة شاملة”.