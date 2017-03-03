بروكسل: استمرار حجز سائق السيارة المحملة بعبوات غاز رغم عدم وجود دلائل إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت نيابة بروكسل استمرار حجز المدعو (م.أ.) سائق السيارة التي ضُبطت أمس محملة بعبوات غاز في إحدى بلديات العاصمة بروكسل.

وأشارت النيابة، في بيان لها اليوم، إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود أجهزة تفجير داخل السيارة، مؤكدة أن استمرار حجزه يعود لكونه معروفاً من قبل قوى الأمن.

وكان الشرطة في بلدية سان جيل، في العاصمة بروكسل، قد أوقفت بعد ظهر أمس الخميس شاحنة بيضاء بسبب مخالفة مرورية من قبل سائقها، تبين بعدها أن يحمل عبوات غاز، ما استدعى فرض طوق أمني على المنطقة وقطع الطرق المؤدية إليها واحتجاز السائق لاستجوابه.

وأكد بيان النيابة أن المدعو م، أ، ويبلغ من العمر 27 معروفاً لدى السلطات بسبب تشدده، وكان حكم عليه العام الماضي بـ5 سنوات سجن، مع وقف التنفيذ، على خلفية المشاركة بأنشطة “إرهابية” والسفر لسورية.

ولم يتم، حتى الآن، تحويل الملف للنيابة العامة الفيدرالية، التي هي وحدها مكلفة النظر بالملفات الإرهابية.

إلى ذلك، تفيد مصادر مطلعة بأن سائق السيارة قد يكون من أقارب المدعو نجم العشراوي، أحد أعضاء الفريق الانتحاري الذي نفذ تفجيرات بروكسل التي طالت المطار الدولي ومحطة مترو رئيسية في العاصمة في 22 آذار/ مارس 2016.

هذا وأفادت النيابة بأن السلطات المعنية لا تريد إهمال أي عنصر جديد قد يظهر في هذه القضية، وذلك رغم أن الاعترافات الأولية للمدعو م.أ، تؤكد أن عبوات الغاز التي كانت بحوزته كانت مخصصة للاستخدام المنزلي.

وكانت معلومات وردت أمس تتشير الى أن الشاحنة “قد تكون مسروقة”.

ومن الجدير بالذكر أن أجواء من التوتر قد سادت العاصمة البلجيكية أمس، إذ أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان، ما حدث في باريس قبل أشهر حيث تم اكتشاف سيارة محملة بعبوات غاز، كان يفترض أن يتم تفجيرها قرب كنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية، بواسطة طاقم انتحاري نسائي.