سانت إيجيديو تندد بموت مهاجرَين جنوب ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية بـ”غير المقبولة” وفاة اثنين من الأفارقة في حريق بأحد الأحياء الفقيرة في منطقة سان سيفيرو في پوليا.

وكانت مصادر أمنية إيطالية قالت إن مهاجرَين قضيا الليلة الماضية في حريق بما يسمى “الغيتّو الكبير”، في محافظة فوجا بمقاطعة پوليا، جنوب البلاد.

وأضافت الجمعية الإيطالية في بيان الجمعة، إنه “في انتظار معرفة الأسباب الدقيقة لاندلاع حريق الليلة الماضية، الذي تسببت بمقتل اثنين من المهاجرين، فإن جماعة سانت إيجيديو تعرب عن التأثر وتدين الحدث بشدة”، قائلة “انها مأساة غير مقبولة بالنسبة لبلادنا، وسيكون الأمر أكثر خطورة إذا اتضح أن الحريق متعمد”.

وذكرت أن “الأمر يتعلق بعمال موسميين يسهمون برفاه اقتصادنا من خلال جني مجموعة من المنتجات المتميزة لريفنا”، والذين “ينبغي أن يعاملوا على هذا النحو، وليس كعمال من الدرجة الثانية”، حيث “يكونون في كثير من الأحيان عرضة للاستغلال أيضا”.

وأشارت سانت إيجيديو الى أنه “مع اقتراب الطقس الجيد لفصل الربيع ونمو عدد العمال لجني المحاصيل الزراعية، هناك حاجة ماسة لتدخل الدولة وأصحاب العمل لإدارة هذه الظاهرة بطريقة إنسانية”، واختتمت بالقول إن ذلك من خلال “توفير محلات إقامة مؤقتة للعاملين، تليق بالحضارة التي يمكن لايطاليا بل يجب عليها التعبير عنها”.