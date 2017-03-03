تمويل أوروبي لعودة أطفال اللاجئين والمهاجرين للمدارس باليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها مولت برنامجاً تعليمياً في اليونان ساعد على إعادة 2500 طفل من أبناء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مقاعد الدراسة.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا البرنامج تم تنفيذه عبر منظمة الهجرة العالمية بالتعاون مع السلطات اليونانية، فـ”هذا دليل واضح ومحدد على المساعدات التي نقدمها لليونان من اجل مساعدتها على النهوض بعبء اللاجئين والمهاجرين على أراضيها”، حسب كلام ماغاريتس شيناس، المتحدث باسم الجهاز التنفيذي.

وأوضح شيناس، أن المفوضية الأوروبية تولي أهمية خاصة لمسألة تعليم الأطفال وتأهيلهم لحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف والجريمة المنظمة، وأعلن “العمل مع السلطات اليونانية والمنظمات الدولية لتحسين شروط حياة المهاجرين وطالبي اللجوء في اليونان”، حسب كلامه.

وتشير تقارير المفوضية الأوروبية أن معدلات العودة إلى المدارس ودورات التأهيل بين أطفال اللاجئين والمهاجرين في اليونان قد زادت خلال العام الماضي، إذ تم ضخ مبالغ أوروبية تصل إلى 2,8 مليون يورو لوضع برامج و تأمين معدات وبنى تحتية تعليمية.

وتترافق البرامج التي تمولها المفوضية لضمان عودة أبناء اللاجئين والمهاجرين في اليونان إلى المدارس مع برامج أخرى ” للتعليم غير الرسمي” استفاد منها أكثر من ألف 9طفل.

ويبلغ مجمل مبلغ المساعدات الأوروبية المخصص لليونان للتعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين حوالي مليار يورو.