سيناتور يميني ايطالي: لا حل دون وقف تدفق المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب سيناتور يميني ايطالي، عن قناعته بأن “ليس هناك أي حل بدون وقف تدفق المهاجرين”، تعليقا على وفاة مهاجرَين من أفريقيين في حريق جنوب البلاد.

وكانت مصادر أمنية إيطالية قد قالت إن مهاجرَين من مالي، فقدا حياتهما في حريق نشب بما يسمى “الغيتّو الكبير”، في محافظة فوجا بمقاطعة پوليا، جنوب ايطاليا.

وبهذا الصدد قال نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري (حزب فورتسا ايتاليا) الجمعة، “لقد زرت شخصيا مراكز مختلفة في پوليا وخارجها، ورأيت الظروف المعيشية للمهاجرين”، وكذلك “الأنشطة غير المشروعة الموازية، التي غالبا ما تنمو إلى جانب هذه المراكز”.

وتابع “إننا نندد بهذا الأمر منذ فترة طويلة، فإذا بقيت الهياكل المعدّة للمهاجرين تعج بالمهاجرين غير النظاميين، فالحوادث والوفيات لن تتوقف”، ومن “العبث إطلاق تعليقات اليوم التالي”، أي بعد فوات الأوان.

وذكر غاسبارّي أن “الإجراء الأول الذي يجب اعتماده يتمثل بمنع الوافدين الجدد”، فـ”كيف يمكننا حتى مجرد افتراض حل ما لمشكلة المهاجرين المتواجدين على ترابنا الوطني إن لم نوقف تدفق الهجرة؟”.

وخلص غاسباري الى القول “لقد قدمت الحكومة خطة لإدارة أزمة المهاجرين، لكنها لا تبدو كافية”، لذا “فوقف وصول المهاجرين يجب أن يكون أول إجراء ملموس يتم تنفيذه”.