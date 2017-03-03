وزير الداخلية الإيطالي: الاستخبارات ليست كافية لمواجهة الارهاب العفوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينّيتي أن “خطر التهديد الارهابي شهد تطورا غير مسبوق” خلال الفترة ما بين هجوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 الى عملية الدهس على متسوقين بإحدى أسواق عيد الميلاد الأخير في برلين.

واشار في مداخلة خلال ندوة في العاصمة الايطالية روما، تحت عنوان (الأمن والحرية وجهان لعملة واحدة)، إلى أن “هجوم برلين هو أفضل مثال على الإرهاب العفوي دون أي سابق إنذار. فكل شيء يحدث لحظيا”.

ونوه وزير الداخلية بأنه “أمام العفوية الإرهابية والذئاب المنفردة، قد تكون أنشطة الاستخبارات غير كافية، وينبغي علينا العودة إلى الأدوات القديمة: فالشاحنة لن تتمكن من دخول ساحة، إذا تواجدت نقطة تفتيش عند مدخل هذه الساحة”.

يشار الى أن دورية تفتيش اعتيادية للشرطة الايطالية قد قتلت منفذ هجوم برلين، التونسي أنيس العامري، عند وصوله الى ضاحية بمدينة ميلانو بعد أيام قلائل من حادثة الدهس على ظهر شاحنة في ألمانيا، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة ما يقارب الخمسين آخرين.