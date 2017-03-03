ليبيا: سرايا الدفاع عن بنغازي تنفي رغبتها السيطرة على الموانيء النفطية، وداخلية المؤقتة تعلن النفير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس -نفى القيادي في (سرايا الدفاع عن بنغازي)، ياسر الجبالي أن تكون العملية العسكرية التي اطلقتها اليوم تهدف إلى السيطرة على منطقة الهلال النفطي، مؤكدا على “إن الغرض من هذه العملية العسكرية هو إرجاع أهالي بنغازي المهجرين إلى مدينتهم”، كما تحدث عن “انضمام عدد من الثوار للسرايا”، حسب تعبيره

وقال الجبالي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “السرايا تمكنت من السيطرة على عدد من المدن في طريقها نحو بنغازي من بينها النوفلية وبن جواد والصدرة وجزء من مدينة رأس لانوف “، مشيراً إلى أنهم “دعوا الدولة الليبية لاستلام منطقة الهلال النفطي” ، مطالبين “المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي بالوقوف على الحياد وإبعاد قوت الليبيين عن الصراع السياسي”.

وأضاف أن السرايا تعاملت مع وصفها بـ”المرتزقة من الشركات الأمنية الأجنبية في منطقة الهلال النفطي”، وقال “أسرنا مجموعة من المرتزقة ولم يتم استهدافنا من قبل طيران الكرامة”.

ولقد أصدرت وزارة داخلية الحكومة المؤقتة في وقت سابق الجمعة تعميماً لكل “الضباط وضباط الصف والجنود من منطقة هرواة حتى مدينة إجدابيا برفع أقصى درجات الاستعداد التام”، معلنةً “حالة النفير العام من مدينة اجدابيا حتى مدينة أمساعد الحدودية”، كما دعت الأجهزة الأمنية الى “اليقظة التامة للتصدي للخلايا النائمة داخل المدن”، وفق التعميم