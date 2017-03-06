وزير خارجية مصر يحل ضيفا على نظرائه الاوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استضاف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في بروكسل اليوم، نظيرهم المصري سامح شكري، لبحث أوجه التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبالإضافة إلى مشاركته في غذاء عمل مع الوزراء الأوروبيين، عقد شكري سلسلة لقاءات ثنائية مع مختلف المسؤولين الأوروبيين، منها لقاءه صباح اليوم مع وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز.

وأشار ريندرز إلى أنه بحث مع ضيفه المصري مسائل تتعلق بالإصلاحات والمساعدات التنموية المقدمة لبلاده، حيث “ركزنا على المسائل التي تتصل مباشرة بالمواطن المصري”، حسب كلام المسؤول البلجيكي.

وأوضح ريندرز أنه ركز أيضاً على مسائل تتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب، “وهنا قلنا أنه يجب إقامة توازن بين التحديات الأمنية والحقوق والحريات”، على حد قوله.

وتأتي ملاحظة ريندرز في إطار توجه الاتحاد الأوروبي لإثارة مسألة تدهور حالة حقوق الانسان في الداخل المصري.

ولكن الوزير البلجيكي استبعد أن يتم التوصل إلى إتفاق مصري – أوروبي “نوعي” حول الهجرة، على غرار ما يتم التحضير له مع باقي الدول الأفريقية، وقال “تعاوننا يتم ضمن أطر الاتفاقيات الثنائية وسياسة الجوار”.

أما المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، فقد أكد أن مصر تبقي شريك هام للاتحاد الأوروبي، “مصر ليست بلد مستقر فقط، بل بإمكانها أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز استقرار دول المنطقة المضطربة”، حسب كلامه.

ويعكس تصريح أفراموبولوس الأهمية التي يوليها الاتحاد للجهود المصرية في عملية التقريب بين الأطراف الليبية وكذلك دورها في عملية السلام في الشرق الأوسط.