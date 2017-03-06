اسقف ايطالي: اضطهاد مسيحيي سهل نينوى “شر عبثي وكره شيطاني”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال اسقف ايطالي إن “الزلزال الروحي أكثر خطورة بكثير من ذلك المادي، لأنه يدمر لدى الإنسان كل أشكال الإنسانية ويخلق فيه شراً لا معنى له، وكراهية للجمال المتمثل بدور العبادة”، إنها “كراهية شيطانية”.

في تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين حول زيارته إلى أربيل وسهل نينوى والتي انتهت أمس، أضاف المونسنيور فرانشيسكو كافينا، الذي كان البابا فرنسيس عينه مبعوثا شخصيا الى العراق، “كانت أيام قصيرة لكنها مكثفة، سواء أكان من ناحية ما رأيناه أم من حيث التأثر الكبير الذي عشناه”.

وتابع “عند خروجنا من مدينة أربيل، وبعد بضع عشرات الكيلومترات، دخلنا في منطقة وجوّ سرياليين، أطلال في كل مكان وصمت مؤلم، مدن أشباح ومقابر مدنسة، ودور عبادة مسيحية منهوبة، أصبحت موضوعا للازدراء والكراهية”، فـ”الرموز الأكثر عزيزة على قلوبنا تم تخريبها وتحطيها بطريقة علمية تقريبا”، أما “الأماكن التي لم يتم تدميرها، فقد أحرقت أو ضربت بالرصاص”.

وتساءل المونسنيور كافينا أنه “أمام كل هذا، كيف سيتمكن إخوتنا المسيحيين من مقاومة مظاهر شر واضح كهذا”، والذي “على الرغم من هزيمته الجزئية، ترك عواقب تتجاوز المستوى الإنساني المحض؟”.

وأردف “لذا، فمن المفهوم إذن أن يطرح المسيحيون سؤالا رهيبا على أنفسهم وأطفالهم: ماذا سيحل بنا؟، فحياتنا سالمة اليوم، لكن ماذا عن الغد؟”، وكيف “سيمكننا العودة إلى بيوتنا، على افتراض التمكن من إعادة بنائها، إن لم نحظ بالحق في العيش بسلام على أرضنا ؟”.

وخلص الأسقف الايطالي الى القول “إنطلاقا من هذه الأفكار والمرارة الكبيرة في القلب، احتفلت بالقداس الإلهي في تلك التي كانت الكنيسة الأم الجميلة في بلدة قره قوش، وأمام تمثال عذراء الحَبَل بلا دنس، قدمت التضحية الإلهية لأجل إخواننا”.