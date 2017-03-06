موغيريني تثمن “القرارات” الأوروبية بشأن سياسة الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن القرارات التي اتخذت اليوم خلال الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية، بشأن تعزيز سياسة الدفاع، تعني أن دول الاتحاد قادرة على العمل معاً بروح موحدة.

وأوضحت في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع اليوم، أن دول الاتحاد باتت تعي أكثر من أي وقت مضى أولوية الأمن بالنسبة لها ولمواطنيها، حيث “اتفقنا اليوم في مجال كان دائماً مثار خلاف بيننا”، حسب قولها.

وتتمحور قرارات اليوم، حسب موغيريني، على إنشاء هيئة أركان مصغرة مقرها بروكسل وتضمن حوالي 30 خبيراً وعنصراً مهمتها تحسين مستوى تخطيط وتنسيق العمليات التي يقوم بها الاتحاد في الخارج، خاصة لجهة التوازي بين الشقين المدني والعسكري لمثل هذه العمليات.

وأوضحت أن هيئة الأركان هذه ستكون فعالة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأشارت إلى أنه تم إقرار آلية لمراجعة سنوية لموازنات الدفاع في الدول الأوروبية، كما “تم بالإضافة إلى ذلك، تم إشراك المفوضية الأوروبية في العمل الأوروبي على ترشيد استثمارات ومصاريف الدفاع مع رفع مستوى جدواها”، على حد وصفها.

وتفتح قرارات اليوم، والكلام دائماً للمسؤولة الأوروبية، المجال أمام الدول الأوروبية لاتخاذ قرارات بشأن المشاريع الدفاعية التي تريد الاستثمار بشكل مشترك فيها.

وأضافت أن “العمل الأوروبي لتعزيز سياسة الدفاع لن يكون مفيداً لأوروبا فقط، بل لحلف شمال الأطلسي” (ناتو)، مشددة على حرص الاتحاد على التعاون مع المنظمة الأطلسية.

هذا ويؤكد خبراء أوروبيون أن محاولات المؤسسات الأوروبية تعزيز سياسات الدفاع كانت تصطدم في السابق بالرفض البريطاني، أو برفض بعض الدول بتشجيع من لندن، واعتبروا أن “توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد، سهل التوافق على أساسيات سياسات دفاع أوروبية منسقة”.