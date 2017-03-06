ايطاليا: أرقام قياسية للمهاجرين بالأشهر الأولى لهذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الايطالية أرقاما قياسية للمهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا الى البلاد منذ مطلع هذا العام، حيث بلغت أعدادهم 15844 شخص، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والذي لا يزال يعتبر عاما قياسيا لوصول الأجانب عن طريق البحر.

وبلغت أعداد القصّر غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا الى ايطاليا خلال الشهرين الماضيين 1670 قاصر.

ويتواجد في ايطاليا حاليا 174 ألف و606 مهاجر، تتستضيف مقاطعة لومبارديا (شمال) 13% منهم، أي 23 ألف و298 مهاجر، تليها مقاطعة لاتسيو (وسط) التي استقبلت 14754 مهاجر، ومن ثم كامبانيا (جنوب) التي تأوي مؤقتا 14735 مهاجر.

ولم يتعد عدد طالبي اللجوء الذين تم توزيعهم على دول أوروبية أخرى الثلاثة آلاف و703 شخص.

وتنص الاستراتيجية الأوروبية للهجرة واللجوء التي تم إقرارها عام 2015 على أن تقوم الدول الأعضاء بإعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء يتواجدون في دول جنوب المتوسط كاليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى إعادة توطين 20 ألفا يتم استقدامهم من مخيمات اللجوء في الدول المحيطة بسورية.

ولم تنفذ الدول الأعضاء في الاتحاد، حتى الآن، سوى النذر اليسير من تعهداتها، على الرغم من إلحاح المفوضية ومطالبتها العواصم بإظهار التضامن وتقاسم العبء مع إيطاليا واليونان.