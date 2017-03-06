ترامب يتحادث هاتفيا مع نتنياهو بشأن ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس– تحادث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان “إتصل الرئيس الأمريكي هذا المساء برئيس الوزراء وانتهز نتنياهو هذه الفرصة ليشكر الرئيس مرة أخرى على حفاوة استقباله في واشنطن وعبر عن تقديره لتصريحات الرئيس الحازمة ضد معاداة السامية التي جاءت في إطار الكلمة التي ألقاها الأسبوع الماضي أمام الكونغرس“.

واضاف “تحدث الزعيمان مطولا عن المخاطر التي تنبع من الاتفاق النووي مع إيران ومن العدوان الإيراني في المنطقة وعن ضرورة العمل معا من أجل التعامل مع تلك المخاطر“.

وبدوره فقد غادر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الى واشنطن للقاء نائب الرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع الامريكيين.