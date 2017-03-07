محكمة العدل الأوروبية تؤيد رفض وزير الهجرة البلجيكي منح تأشيرة دخول لعائلة سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إتخاذ القرار المناسب بشأن منح أو رفض تأشيرة دخول إنسانية للأشخاص الذين يرغبون بتقديم طلب لجوء على أراضيها في وقت لاحق.

ويعتبر هذا الحكم لصالح وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، الذي رأى أن منح تأشيرة دخول إنسانية لهذه العائلة، القادمة من مدينة حلب في شمال سورية، يشكل “سابقة خطيرة تساهم في فقدان السيطرة على حدود البلاد”.

ويعود الأمر إلى عدة أشهر، حيث تقدمت هذه العائلة بطلب للحصول على تأشيرة دخول إنسانية لبلجيكا، على أن تتقدم بعدها بطلب لجوء، وفق القوانين، ولكن رفض فرانكن لهذه للأمر أثار جدلاً قانونياً بين محامي العائلة والدولة البلجيكية، ما دفع بالأخيرة للجوء إلى القضاء الأوروبي، بعد المرور بعدة مراحل لدى القضاء البلجيكي الذي كان له رأي مخالف تماماً.

ويقول قرار المحكمة “إن الدول الأوروبية غير ملزمة باستقبال كل الأشخاص الذين يعانون من أوضاع كارثية على أراضيهم”.

وقد اتخذت هذه القضية أبعاداً سياسية، إذ وجه فرانكن عدة انتقادات للقضاء البلجيكي واصفاً إياه بـ”المسيس”، والذي يعمل “لصالح المعارضة” في بلاده، ما أثار موجة غضب داخل العديد من الأوساط المحلية.