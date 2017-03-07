منظمة التعاون والتنمية: نمو الاقتصاد الايطالي بمعدل 1%، الأقل بين الدول الكبرى

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وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قصر الحكومة الإيطالية (كيجي)

روما- توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  استقرار نمو الاقتصاد الايطالي عند معدل 1 في المائة سنويا في الاعوام 2016 و 2017 و 2018، وهو المعدل الأدنى خلال العام الحالي مقارنة بالدول الكبرى الأعضاء في المنظمة

  ورجح تقرير للمنظمة، التي تتخذ العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، حول التوقعات المرحلية نمو ا ثابتا لاقتصاد ألمانيا ووتيرة أبطأ في كل من فرنسا وإيطاليا. وتوقع معدل نمو  ألماني بواقع 1.8 في المائة في العام 2017  و1.7 في المائة في عام 2018

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية معدلات نمو  لمنطقة اليورو، قدرها 1.6 في المائة في العامين 2017 و 2018 بعد أن كان اقتصادها قد سجل نسبة 1.7 في المائة في عام 2016.

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