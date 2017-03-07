مجموعة الخضر تطالب بتسريع تشريع أوروبي حول التأشيرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعليقاً على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية اليوم حول حق الدول الأعضاء بقبول أو رفض منح تأشيرات دخول إنسانية لطالبي لجوء، طالبت مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي بتسريع العمل من أجل التوصل إلى تشريع أوروبي موحد بهذا الشأن.

وتقول محكمة العدل الأوروبية أن الدول غير ملزمة بمنح تأشيرات دخول إنسانية لكل من يعيش في وضع كارثي، مشيرة بذلك إلى موقف وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، الذي رفض منح عائلة سورية تأشيرة دخول إنسانية لبلجيكا، لتتقدم بعد ذلك بطلب لجوء.

وفي هذا الإطار، تؤكد عضو مجموعة الخضر، إيفا جولي – فرنسا، على أن حكم المحكمة يعزز موقف مجموعتها القائل بضرورة التوصل إلى تشريع أوروبي موحد يلزم الدول بمنح تأشيرات دخول إنسانية للفارين من أماكن الصراعات، مثل سورية.

وشددت جولي، وهي أيضاً عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، على ضرورة تسريع المفاوضات القائمة بهذا الشأن بين مؤسسات الاتحاد وعواصم الدول، وقالت “يجب تمكين الفارين من الصراعات من الوصول بأمان إلى أوروبا دون اللجوء إلى شبكات التهريب”.

وألقت جولي باللوم على الدول الأعضاء التي تماطل وتحاول بكل الوسائل الممكنة إبعاد طالبي اللجوء عن أراضيها في مخالفة صريحة للأعراف والقوانين الدولية. وذكرت أن البرلمان الأوروبي سبق وعبر عن تأييده لمثل هذا التشريع الملزم.

أما رئيس مجموعة الخضر فيليب لامبرت – بلجيكا، فقد وجه انتقاد لاذع لمواطنه وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، متهماً إياه بالعمل على الإفلات من القواعد الديمقراطية المعمول بها وتجاهل أراء وأحكام المحافل القضائية في البلاد، على حد وصفه

ويلمح لامبرت بذلك إلى تجاهل فرانكن لأحكام المحاكم البلجيكية التي ألزمته بمنح تأشيرة الدخول للعائلة السورية وفرضت عليه غرامات تأخير.

ويعد قرار فرانكن التوجه إلى محكمة العدل الأوروبية قانوني تماماً.

أما المفوضية الأوروبية، فقد تحفظت على التعليق على قرار محكمة العدل الأوروبية، مكتفية بالقول “أخذنا علماً بالحكم ونحن بصدد دراسته”، حسب كلام المتحدث باسمها ماغاريتس شيناس.