فان رومبوي يحذر من مغبة الإفراط من التشاؤم بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس المجلس الأوروبي السابق هيرمان فان رومبوي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى تفتت التكتل، وأن دولاً أخرى مثل فرنسا وهولندا لن تحذو حذو لندن.

جاء ذلك في مداخلة له اليوم أمام تجمع برلماني خُصص لتقديم وثيق حول رؤية مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، لمستقبل أوروبا، وذلك في إطار تحضيرات مختلف المؤسسات الأوروبية لقمة روما المقررة في 25 الشهر الجاري.

وكان فان رومبوي قد شغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي ما بين 2010-2014، وقبلها كان رئيس وزراء بلجيكا.

واعتبر فان رومبوي أن هناك شعوراً بالتشاؤم المفرط يهيمن حالياً على مؤسسات الاتحاد، “ولكن هذا لا ينفي أن على أوروبا بذل المزيد من الجهد لإعطاء أمل للمواطنين ومحاربة التطرف والشعوبية”، حسب كلامه.

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على قدر مناسب من الانفتاح في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية، مع تأمين حماية أفضل للمواطنين ضد المخاطر التي تهدد أمنهم وأسلوب حياتهم.

وعبر المسؤول الأوروبي عن قناعته أن مواجهة تحديات مثل الإغراق الاجتماعي والتغير المناخي، وضبط الحدود والهجرة غير النظامية، لا يمكن أن تتم إلا عبر عمل جماعي، فـ”لا يمكن الحصول على نتائج فعالة بدون مقاربة أوروبية شاملة”، وفق تعبيره.

وانتقد فان رومبوي بعض الدول الأعضاء التي تحاول الاحتفاظ بمزيد من الصلاحيات لصالح سلطاتها المحلية على حساب الاتحاد، واصفاً الأمر بـ”الخيار غير الصائب”.

ودافع عن رؤيته القائلة بأن على أوروبا العمل على مزيد من الاندماج من أجل الحفاظ على إنجازاتها السابقة مثل العملة الموحدة (اليورو)، ومنطقة شنغن، التي تسمح بحرية تنقل الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول المنضوية تحت لواءها.

وتلتقي رؤية فان رومبوي، في بعض جوانبها مع رؤية رئيس المفوضية الأوروبية الحالي جان كلود يونكر، حيث يرى المسؤولان ضرورة تمكين الدول التي تريد التقدم بشكل أسرع من غيرها من فعل ذلك، وتحقيق مشاريع خاصة بها دون انتظار إجماع الباقين.

وبات هذا التوجه يُعرف إعلامياً، بأوروبا ذات “السرعات المتفاوتة”، وهذا ما وضح جليا خلال قمة الأمس المصغرة بين قادة فرنسا-ألمانيا-ايطاليا-اسبانيا.

وينسحب هذا الكلام، حسب رؤية فان رومبوي ويونكر، على مسألة الدفاع التي يتعين تعزيز التعاون فيها باعتبارها ضرورة أوروبية قصوى.

ويأتي تفاؤل فان رومبوي مخالفاً لآراء كثير من الأوروبيين الذين يخشون عدوى خروج بريطانيا من الاتحاد، خاصة وأن الانتخابات التشريعية القادمة في هولندا، في 15 الشهر الحالي، والرئاسية في فرنسا، في آيار/مايو القادم، تنذر بوصول قادة ينتمون إلى تيارات يمينية متطرفة متشككة بالمشروع الأوروبي.