الخارجية المصرية: عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة شاركت بالهجوم على المنشآت النفطية الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- ادانت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، احمد ابو زيد “الهجوم الذى تعرضت له المنشأت النفطية الليبية، والذى شاركت فيه عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة”، محذرا من “أن هذه الهجمات تعرض الوضع في ليبيا لمخاطر جسيمة”،

كما اعتبرت الخارجية المصرية أن الهجوم “يهدد بتقويض التقدم الذى حدث في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد المسار السياسى ومساعى بناء توافق ليبى- ليبى للخروج من حالة الانسداد السياسى القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادى الذى كان قد شهد بوادر تعافى لقطاع النفط الليبى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر الماضية”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على “أهمية عدم السماح برهن المسار السياسى في ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسى عبر العمل الهدام، استناداً لدعم خارجى، ولا تمانع من التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية”. وأضاف “مذكراً بالبيان الصادر قبل يومين عن اللجنة المصرية الوطنية حول ليبيا، والذى أكد تمسك مصر بجهود الحوار وبناء التوافق في ليبيا”.

وناشدت الخارجية المصرية “كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تسمية ممثليهما في اللجنة المشتركة التي اتفق على تشكيلها في القاهرة للتوصل لحل سياسى ينهى الأزمة القائمة في ليبيا، ويقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في الشأن الليبى، ويهيئ الظروف الملائمة لإعادة بناء الدولة في ليبيا ومكافحة الأرهاب”.