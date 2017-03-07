مقاطعة ايطالية تنوي حظر النقاب داخل المرافق الصحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوه- أعلنت مسؤولة محلية في مقاطعة ليغوريا الايطالية الثلاثاء أن حكومة المقاطعة بصدد اصدار قرار حظر دخول النساء اللاتي يرتدين النقاب المغطي للوجه (البرقع) الى المرافق الصحية العامة.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة المقاطعة (شمال-غرب ايطاليا) والمسؤولة عن قطاع الصحة، سونيا فيالي، المنتمية الى حزب رابطة الشمال، “أرى أن من الصواب ان تتخذ مقاطعة ليغوريا تدبير قوي لمكافحة التمييز من أجل الدفاع عن حرية المرأة”.

ورأت أن فرض حظر دخول المرافق الصحية على من يرتدي النقاب هو اجراء يأتي “امتثالا للوائح السلامة الحالية التي يجب أن تطبق أيضا في مرافقنا”، منوهة بأن هذا القرار، الذي ينبغي أن يحظي بموافقة مجلس المقاطعة كي يصبح نافذا، “يأتي عشية اليوم العالمي للمرأة للتذكير بكل إنجازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكذلك بالتمييز والعنف التي لا تزال المرأة ضحيته في مناطق مختلفة من العالم”.