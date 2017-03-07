المفوضية الأوروبية تقدم أموالاً جديدة للعراق لنازحي الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية إضافة حزمة مساعدات جديدة للعراق بقيمة 24,5 مليون يورو كعلامة استجابة سريعة للأزمة الإنسانية في مدينة الموصل.

وفي هذا الصدد، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، المتواجد حالياً في العراق، على تصميم الاتحاد المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفارين من المدينة والمناطق المحيطة بها بسبب احتدام القتال هناك.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن المساعدات الإنسانية ستكون هامة ليس فقط لإنقاذ الأرواح، “بل أيضاً لتقديم آفاق مستقبلية للناس الذين اضطروا لترك منازلهم وكذلك للمساعدة في تعزيز الاستقرار والمصالحة في البلاد”، على حد تعبيره.

وكان المفوض الأوروبي قد زار بعض المخيمات المحيطة بالأماكن المحررة حديثاً من قبضة تنظيم داعش.

ويساهم الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة من غذاء وخدمات طبية ووسائل لتنقية المياه، بالإضافة إلى معونات من أجل تأمين المأوى والعلاج الطبي للمتضررين.

وكان الاتحاد قد قدم مساعدات مالية للعراق بمبلغ 159 مليون يورو، كما أنه سلم 266 طن من المساعدات الإنسانية المقدمة من بعض البلدان الأوروبية للمدنيين المقيمين في المخيمات.