عضو بالنواب الليبي: تجميد الحوار السياسي ضغط على داعمي الهجوم على الهلال النفطي

طرابلس – اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، محمد الحنيش أن إلغاء مجلس النواب لقراره الصادر يوم 26 كانون الأول/يناير 2016 بشأن إعتماد الإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي “نوع من الضغط على الأطراف السياسية التي قبلت وتدعم الهجوم على الهلال النفطي الذي هو قوت الليبيين، وليس كما يسوق البعض على أن الهجوم هو عودة لأهالي بنغازي المهجرين منها“.

وقال الحنيش لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء إن “مجلس النواب سيواصل بكل تأكيد مشاركته في الحوار السياسي” كونه “المخرج الوحيد للأزمة الليبية كما يراه معظم النواب في المجلس، ولكن في الوقت الذي كان فيه النواب قاب قوسين أو أدنى من الاستمرار والمشاركة الفعالة في الحوار السياسي برعاية الامم المتحدة، حصل الهجوم على الهلال النفطي ما أربك المشهد ولن يساهم في حل الأزمة بل سيزيد الوضع تعقيداً“.

وأردف عضو النواب الليبي “المجلس مستاء جداً من عمل المجلس الرئاسي وردود فعله الضعيفة على الهجوم على الهلال النفطي، وأيضاً في عمله السياسي والاقتصادي بشكل عام منذ دخوله طرابلس وحتى اليوم “.



وعن المبادرة التونسية المصرية الجزائرية، قال الحنيش إن “مجلس النواب يرحب بهذه المبادرة ويتفائل بها باعتبارها مقترحة من دول الجوار الأقرب لليبيا، ونتمنى أن توصل لحل الأزمة، لكننا كأعضاء في مجلس النواب نرى أن للحوار الداخلي الليبي، بعيداً عن الأطراف الخارجية والمجتمع الدولي، سيكون لها الأثر الأقوى وفرصها في النجاح أكبر“.

وكان مجلس النواب الليبي قرر في جلسة له اليوم بحضور 56 نائباً مجلس النواب أتجميد قراره بشأن إعتماد الإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، وتعليق الحوار إلى حين صدور بيان واضح من الجهات التي يتحاور معها المجلس بخصوص الهجوم على الهلال النفطي.

