الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى عدم تصعيد الوضع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية الامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر السياسي والتصعيد الميداني.

وفي معرض رد أحد المتحدثين باسم الاتحاد الأوروبي، على سؤال وجهته له وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، حول أحداث الهلال النفطي في ليبيا، قال إن “الأعمال العسكرية في هذه المنطقة تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأوضح المتحدث أن على كافة الأطراف التعاون من أجل ضمان أن تستمر الجهود المبذولة لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة الليبية، “الحل السياسي يأتي لفائدة الشعب الليبي ولمصلحة الاستقرار في المنطقة”.

هذا وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد بحثت تطورات الوضع الليبي أمس الأول مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي زار بروكسل لحضور جزء من اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد.

وقد عبرت موغيريني عن دعم الاتحاد للجهود المصرية – التونسية – الجزائرية، الرامية إلى لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية.