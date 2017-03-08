نائبة مصرية: ارفض تقاضي المرأة أجرا عن العمل المنزلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ رفضت عضو مجلس النواب المصري، منى منير، فكرة تقاضي المرأة اجرا نظير قيامها بالأعباء المنزلية، منوهة بأن دعوة يوم بدون عمل منزلي، الغرض منها “تكريم” النساء وليس “الاضراب”.

وأطلقت مؤسسة المرأة الجديدة النسوية المصرية دعوة لـ”يوم بدون نساء” لمطالبة النساء بـ”الإضراب عن العمل المنزلي غير المدفوع” اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبالتزامن مع دعوات مماثلة على المستوى الدولي.

وأضافت منير في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن المراد من الدعوة “تكريم المرأة في هذا اليوم، بمنحها إجازة من العمل المنزلي، وليس الاضراب او الامتناع”، والغرض “المشاركة المجتمعية من الأزواج والابناء معها في هذا اليوم”.

ورفضت منير دعوات حصول المرأة على اجر نظير الاعمال المنزلية، وقالت إن “هذا جزء من واجبها الإنساني والديني وتقدير لها، واعطاءها اجرا عليه انتقاص من قيمتها”.

وبخصوص التحرك التشريعي لمناهضة العنف ضد النساء لفتت الى ان “الزميلة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لمقاومة جميع اشكال العنف ضد المرأة من العنف المنزلي الى العنف بالشارع، علاوة على العنف المتمثل بحرمانها من التعليم او الميراث والختان”.

وأضافت النائبة منير “ندعم المشروع ونضغط حتى يناقش قريبا، فمشروع القانون يغلظ العقوبة الخاصة بالعنف ضد المرأة، كما يرصد ويجرم اية إساءة لها في الاعلام”، واختتمت بالقول إن ذلك “لكي لا تولد صورة ذهنية (لا مبالية) عند النشء عندما يشاهدون مشاهد العنف ضد المرأة”.