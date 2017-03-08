سياسي ايطالي: طلبت من الروس العون بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي يميني ايطالي “أنا بصدد تنظيم سلسلة من الاجتماعات على أعلى المستويات في ليبيا”، بشأن قضية الهجرة، وقد “طلبت من الأصدقاء في الاتحاد الروسي مساعدتي لتحقيق هذا الهدف”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الأربعاء، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أضاف الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني، أنه “لمنح السلام لحدودنا نحتاج إلى اتفاق إيطالي ليبي كما كان الأمر في الماضي”. وأردف “لقد اختارت الأمم المتحدة فائز السراج مُحاواً”، لكن “المشكلة أن السراج لا يسيطر على الوضع حتى في طرابلس”.

وذكر سالفيني أنه “هكذا، تضاعفت أعداد المهاجرين في الأشهر الأولى من هذا العام، وأعتقد أن من الضروري التحدث مع جميع الأطراف المعنية، ومحاولة الاتفاق على حل”.

أما عن لافروف، فقد قال إنه “التقى الأسبوع الماضي كلا من رئيس الوزراء الليبي السراج والجنرال حفتر”، اللذين “لن يتمكن أي منهما أن يذهب إلى بروكسل أو برلين أو روما، لكنهما ذهبا الى موسكو مع ذلك”، وإن “كان هناك شخص يمكنه تسوية الوضع في ليبيا، فإن هذا الشخص في موسكو”.

واختتم السياسي المعارض بالقول “لم أطلب أو أتلقى من روسيا قط أي يورو أو روبل، وأنا أدفع رحلاتي إليها شخصيا وكذلك الدمى التي احضرتها منها الى ايطاليا لأبنائي”.