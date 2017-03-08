رئيس البرلمان الأوروبي: مساواة الرجل بالمرأة أهم طرق محاربة التطرف والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن المساواة الحقيقية بين الجنسين أمر ضروري إذا أردنا مواجهة تحديات مثل الإرهاب والتطرف والحروب والفقر.

وأوضح في تصريحات الأربعاء، بهذه المناسبة، “لا يمكننا أن نجعل العالم أكثر أمناً وعدلاً وازدهاراً ما لم نمكن المرأة من الحصول على كامل فرصها وإثبات كفاءتها في جميع المجالات”.

وأشار تاياني إلى أن وعي البرلمان الأوروبي بالإمكانيات التي تمتلكها النساء والإضافة التي يقدمنها للعالم، دفعه لمنح جائزة سخاروف، أكثر من مرة لنساء أثبتن شجاعتهن ونضالهن من أجل حقوق النساء.

ويمنح البرلمان الأوروبي سنوياً جائزة سخاروف للمدافعين عن الحقوق والحريات من نساء ورجال ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، وقد منحت العام الماضي لنساء إيزيديات، ناضلن من أجل تحرير مواطناتهن من قبضة تنظيم (داعش)، في شمال العراق.

وانتهز رئيس البرلمان الأوروبي فرصة اليوم العالمي للمرأة لإثارة موضوع البرلماني الأوروبي يانوسيك كورين ميكيه (يمين متطرف – بولونيا)، الذي أطلق الأسبوع الماضي تصريحات علنية مفادها أن المرأة أقل ذكاء وأكثر ضعفاً من الرجل ومن الطبيعي أن تتقاضى راتباً أقل، الأمر الذي أدانه البرلمان بقوة.

وشدد تاياني على الموقف القوي الذي اتخذه البرلمان من النائب المذكور، قائلا، “لن نتسامح مع هذا السلوك، ففيه ازدراء واضح لكل القيمة الإنسانية”، منوها بأنه طالب بفتح تحقيق على الفور في المسألة، وأردف “نأمل أن يختتم الأمر بعقوبة تتناسب مع خطورة الجرم”.

ويواجه البرلماني المذكور عقوبة تتراوح بين الغرامة المالية والاستبعاد الكامل من البرلمان الأوروبي.