 هرتسوغ يطلب من بريطانيا المساعدة لإفراج حماس عن إسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – طلب رئيس المعارضة وزعيم حزب (المعسكري الصهيوني) يتسحاق هرتسوغ من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن تمارس بلاده نفوذها على حركة (حماس) من اجل إعادة جثماني جنديين إسرائيليين في غزة.

ووجه هرتسوغ طلبه هذا خلال لقاء مع جونسون اليوم في القدس، وأيضا المساعدة للإفراج عن إسرائيليين إثنين تحتجزهما (حماس) منذ عام 2014. كما طلب هرتسوغ من جونسون “مواصلة سعي لندن لتحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين وبالتعاون مع الدول العربية المعتدلة”.

ويقوم جونسون حاليا بزيارة إلى إسرائيل يلتقي خلالها المسؤولين في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية.

وسبق أن طلبت إسرائيل من مصر وتركيا المساعدة في الإفراج عن الإسرائيليين.