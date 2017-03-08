يونكر يدين التصريحات التركية حول التصرفات “النازية” لألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بشدة التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومفادها أن ألمانيا تتصرف مثل “النازيين” عندما تمنع أنصاره في البلاد من التجمع لتنظيم حملة لصالح التعديلات الدستورية في تركيا.

وأشار يونكر، في تصريحات الأربعاء، أنه لا يقبل إتهام ألمانيا الحالية بـ”النازية”، قائلا إن “هذا عار”. وأعرب عن “الإستغراب” من أن تصدر تصريحات كهذه عن الرئيس التركي أو بعض وزرائه، مشيراً الى أن أسلاف المواطنين الأوروبيين الحاليين هم من عاش تحت الحكم النازي وهم من عانى منه.

وكانت تصريحات الرئيس التركي قد أثارت الغضب في ألمانيا، حيث دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنقرة إلى ضبط النفس.

أما في بلجيكا، فقد أعرب وزير الخارجية ديديه ريندرز، عن إدانته للتصريحات التركية، مشيراً الى أن قرار منع التجمعات أو السماح بها في المدن يعود للسلطات البلدية وليس للسلطة الفيدرالية. لكنه نفى أن يكون لدى الأوروبيين أي مقاربة مشتركة بهذا الشأن.

هذا ولم يصدر عن الدول الأوروبية أن رد فعل مشترك حول التصريحات التركية، لكن العديد من زعماء دول أوروبا دعوا إلى ضرورة الاستمرار في الحوار مع تركيا من أجل حل الخلافات.