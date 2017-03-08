مصدر بقوات سورية الديمقراطية: أمريكا تجهز مطاراً بالحسكة لاستقبال طائرات شحن عسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد مصدر عسكري في قوات سورية الديمقراطية أن القوات الأمريكية تقوم بـ”توسيع مطار عين العرب (كوباني) في مدينة الحسكة، وتزويده بأنظمة رادار كبيرة عالية التردد، ومن المتوقع أن يتحول لقاعدة جوية قادرة على استقبال طائرات حربية كبيرة، وطائرات شحن عسكرية”، وأشار إلى إقامة جدار بارتفاع أربعة أمتار للحماية وحجب الرؤية.

ووفق المصدر، فإن “القوات الأمريكية أقامت كذلك قاعدة في تل بيدر، شمال شرق المدينة بنحو 35 كيلومترًا، واستقر فيها أكثر من 700 من الفنيين العسكر والخبراء والضباط الأمريكيين، وتجري عليها عمليات توسيع”، فيما يُعتقد بأنه قرار أمريكي بأن تكون مطاراً ومركزاً عسكرياً كبيراً للجنود والخبراء والمستشارين العسكريين الأمريكيين، في قاعدة رميلان العسكرية، وقد تكون بديلة عن قاعدة أنجرليك التركية.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “القوات العسكرية الأمريكية أبعدت كافة عناصر الميليشيات الكردية من حول المطار والقاعدة العسكرية، ومنعت اقتراب أي عسكري أو مدني من المنطقة، لضمان حماية أكبر وسرية أعلى”.

وتعتبر هذه هي القاعدة العسكرية الأمريكية الرابعة في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، جميعها في مناطق سيطرة الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والذي تعتبره تركيا تابعاً لحزب العمال الكردستاني، وتُصنفه كمنظمة إرهابية.

وهناك قاعدة قرب حقول رميلان النفطية، وأخرى في منطقة مبروكة شرق شمالي المدينة بنحو 85 كيلومتراً، تضاف لهما قاعدتان في ريف حلب، الأولى في الجلبية والثانية شمالي مفرق صرين، على الحدود الإدارية مع محافظة الرقة.

والمنطقة التي أقيمت عليها القاعدة كانت معسكراً للتدريب للميليشيات الكردية (وحدات حماية الشعب)، وتواصل الحوامات الأمريكية نقل المعدات والأسلحة للقاعدة بشكل مستمر، بعد أن أطلق عليها اسم (لايف ستون).