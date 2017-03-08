الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الأذان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في الأذان خلال ساعات الليل.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في القدس الشرقية والقرى والمدن العربية في إسرائيل في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا مع فرض غرامة مالية على من يرفض الإنصياع إلى المشروع.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وقد جرى التصويت في جلسة صاخبة احتج خلالها النواب العرب على مشروع القانون.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة النائب ايمن عودة إن “لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي”.

وأضاف عودة” سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له”.

من جهته قال عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي، “ادعو إلى رفع الأذان من على أسطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على قانون “منع الأذان”، لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان”.

كما وتوجه الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية محذّرًا اياهم من “سن هذا القانون الذي يشكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، هذا الحق الذي تدّعي الأحزاب الدينية اليهودية أنها تدافع عنه”، مؤكدًا أن “صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم”.

وفي نهاية خطابة قام الطيبي بتمزيق القانون من على منصة الكنيست والدوس عليه تحت قدميه تعبيرًا عن رفضه القاطع لهذا القانون مما حذا بالحراسة إنزاله عن المنصة.