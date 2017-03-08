تقارير أوروبية: العنف المنزلي والتمييز المالي والمهني تحديات تواجه النساء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أظهرت تقارير أوروبية أن العنف المنزلي والفوارق في الرواتب وضعف التمثيل في مراكز القرار تبقى من أهم المشاكل التي تواجه المرأة في أوروبا والعالم.

وفي هذا الصدد، يؤكد مكتب الإحسائيات الأوروبية (يوروستات)، أن دخل الرجال في منطقة اليورو وفي عموم أوروبا يزيد على دخل النساء، اللاتي يشغلن نفس المنصب، بمعدل 16,4%، رغم أن هذا الفرق قد تضاءل في بعض الدول، إلا أنه ارتفع في دول أوروبية أخرى، حسب آخر تقرير صدر عنه.

ويشير تقرير يوروستات أن استونيا لا زالت تسجل المعدل الأعلى في الفروق المالية بين الرجال والنساء والتي تصل إلى حوالي 29,9%، تليها النمسا 23% ثم جمهورية التشيك 22.1% ثم ألمانيا 21,6%.

أما الدول التي تناقص فيها الفرق المالي بين الرجال والنساء خلال السنوات الأخيرة، فهي على التوالي سلوفينيا، حيث لا زالت دخول الرجال تزيد عن النساء بفارق 3,2%، ثم بولونيا بفارق 6,4% لصالح الرجال، بينما تسجل مالطا فرقاً قدره 5,1%.

وفي إيطاليا، يزيد دخل الرجل بنسبة 7,3% عن دخل المرأة التي تحتل نفس المنصب، أو تقوم بالعمل نفسه.

أما بالنسبة للعنف وبشكل خاص العنف المنزلي، فلا زالت 70 % من النساء في العالم يتعرضن للعنف سواء من قبل أحد أفراد الأسرة أو من طرف ثالث، حيث “تصل هذه النسبة في أوروبا إلى 25,4% بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و44 عاماً”، حسب التقارير.

أما عدد النساء اللاتي يتبوأن مراكز سياسية عالية في أوروبا، فلا يزيد عن ستة، من أقدمهن المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل، وأحدثهن رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وفي هذا الصدد، تشير المفوضية الأوروبية الى أن عدد النساء اللاتي قدن دولاً أوروبية يبقى قليلاً جداً في تاريخ الاتحاد الأوروبي.



