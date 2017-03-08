مجلس أوروبا: إيطاليا قد تشجع تدفق الهجرة من شمال أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى مجلس أوروبا أن إيطاليا “سخية في منح حق الحماية الدولية للمهاجرين، ولا سيما لأسباب إنسانية”، وأن “تطبيق بنود قانونية تستند الى أسباب إنسانية، على الهجرة الاقتصادية قد يشجع تدفقها عن طريق البحر من شمال أفريقيا”.

وفي تقرير لبعثة الى إيطاليا، تمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونشر الأربعاء، قال توماس بوتشيك، ممثل الأمين العام لمجلس أوروبا لشؤون الهجرة واللاجئين، إنه “سيكون أكثر معقولية انشاء قنوات قانونية للهجرة الاقتصادية، من خلال إجراءات تتّبع في بلدان المنشأ، بدلا من تفضيل من يدخل البلاد بصورة غير شرعية”.

وخلص بوتشيك الى القول إن “من شأن القنوات المذكورة أن تسهم بتثبيط عزم المهاجرين لأسباب اقتصادية الذين في محاولتهم الوصول إلى إيطاليا”، وهي “عملية خطيرة”.

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