الشبكة السورية لحقوق الانسان: قتيلات الحرب أكثر من 23 ألف، 90 بالمائة على يد النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات للشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن 23 ألفا و502 امرأة قتلن خلال الفترة من آذار/مارس 2011 الى شباط/فبراير ، مشيرة إلى أن “91 بالمائة منهن قضين على يد قوات النظام وحلفائه”.

وفي إحصائية نشرت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أوضحت الشبكة أنه خلال السنوات الست الماضية “قناصة النظام قتلت مالا يقل عن 763 امرأة”.

ونوهت بـ”إن هناك 7571 امرأة مازلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سورية”، متهمة النظام باحتجاز الجزء الاكبر منهن (5858 بالغة و319 قاصر)، تليه فصائل المعارضة المسلحة (813 أنثى بالغة و108 قاصر) والتنظيمات المتشددة (جبهة فتح الشام: 64 أنثى بالغة وخمسة قاصرات، داعش: 271 امرأة و17 قاصر). ومن ثم قوات الادارة الذاتية الكردية (61 انثى بالغة و55 قاصر).

وفي هذا الخصوص، لفتت عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ربا حبوش إلى أن “نساء العالم يحتفلن اليوم، ولكن في سورية آلاف النساء في أقبية النظام يعانين أشد العذاب، وينتظرن منا الدعم ودوام التحرك لنيل حريتهن”.

ووجهت حبوش تحية لـ “نساء سورية الثائرات الصامدات في وجه طغيان نظام بشار الماضيات في سبيل الحرية حتى النهاية”، حسبما نقات عنها الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

كما وجهت عضو الائتلاف الوطني ديمة موسى “تحية إجلال لكل النساء في يوم المرأة العالمي، وبالأخص للمرأة السورية التي ما زالت تضحي بالكثير والصامدة ضد الضيم والظلم بكل أشكاله”.

وأشارت الشبكة السورية في تقريرها إلى أن “المرأة السورية شاركت بشكل فعّال في مختلف تفاصيل الثورة السورية منذ عام 2011، وكان هناك استهداف مباشر للمرأة بهدف تحطيمها وتهشيم دورها الإبداعي”.