ألفانو يلتقي في بروكسل أمين عام حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الايطالي أنجلينو ألفانو عن الحاجة الى اعادة التفكير بالدور المناط لحلف شمال الاطلسي (ناتو) للتكيف مع التحديات الدولية الجديدة.



جاء ذلك خلال لقائه بمقر (ناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل مع الأمين العام للحلف يانس شتولتنبرغ، حيث “استعرضا العديد من الموضوعات المهمة لحلف شمال الأطلسي ذات الصلة بالأمن الدولي مع الحاجة إلى التفكير في دور الحلف في مواجهة التحديات الجديدة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية في روما، على “مركزية البحر الأبيض المتوسط، نقطة التقاء بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومساحة يمكن من خلالها التعامل مع التهديد الإرهابي”.

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