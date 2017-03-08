وزير الخارجية البريطاني يؤكد لعباس ونتنياهو دعم بلاده لحل الدولتين ورفض الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس-، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وشدد، خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية،

ومن جهته، فقد أكد الرئيس عباس على “التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

وقال الرئيس الفلسطيني “على اسرائيل وقف سياسة الاستيطان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات بحق الشعب الفلسطيني، اذا ما أرادت اعطاء فرصة للعملية السياسية“.

ولاحقا توجه جونسون إلى القدس حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو “لقد عقدت لقاءً رائعا وجيدا في لندن مع رئيسة الوزراء ماي ومعك وأتطلع إلى زيارة لندن بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لإعلان بلفور وأيضا من أجل الاحتفاء بالشراكة الرائعة بيننا. إننا نعزز التعاون بيننا في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والسايبر وفي مجالات كثيرة أخرى ونطمح أيضا إلى عالم يتمتع بالأمن والسلام وأتطلع إلى مناقشة هتين القضيتين معك”.

وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني”الالتقاء بك مجددا هو تجربة رائعة وكذلك هي الزيارة مرى أخرى إلى إسرائيل. لن أتعب من القول إنه لما بلغت ال-18 من العمر تطوعت في قرية تعاونية إسرائيلية (كيبوتز) وساهمت آنذاك مساهمة غير مهمة في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف “أريد فقط أن أقول إن الحكومة البريطانية ورئيسة الوزراء ماي وأنا شخصيا، كما تعلم، ندعم إسرائيل إلى حد كبير. دعمنا لإسرائيل راسخ ونريد أن نرى إسرائيل وهي تعيش مع جيرانها بسلام وأود أن أذكر لك إن سياسة حكومتنا تدعم حل الدولتين ونطمح إلى تقديم مساهمتنا الصغيرة لتحقيقه. وبطبيعة الحال نريد أن نساعد في إزالة العقبات أمام مثل هذا الاتفاق. في مقدمة الأمر إسرائيل تمتلك الحق بالعيش بأمان والمواطنون الإسرائيليون يستحقون العيش بأمان من الإرهاب. هذه هي أولويتنا العليا ونحن نعمل معك، كما تعلم، بطرق مختلفة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها وعلينا أن نحاول أن نزيل العقبات أمام السلام مثل قضية المستوطنات والمضي قدما، كما بحثنا سابقا”.

وتابع “لكن أعتقد، وأعلم أنك تشاطر رأيي، أنه توجد حاليا فرصة. أعتقد أن الظروف في العالم قد تغيرت. أعلم أنك تزور أماكن كثيرة وتحدث مع أناس في كل أنحاء العالم. أعتقد أنه هنالك فرصة للنظر إلى الأشياء من وجهة نظر جديدة وما نريد أن نشدد عليه هو بأننا نبني هوية عالمية عبارة عن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ونريد أن ندفع علاقاتنا التجارية معكم إلى الأمام”.

ورد رئيس الوزراء نتنياهو قائلا “بالطبع أتطلع إلى ذلك. من البديهي أننا نتفق على معظم القضايا ولكن ليس على جميعها وعندما تحلّل وتصل إلى جذور القضية فإن السبب لعدم تمكننا من تحقيق السلام منذ 100 عام ليس المستوطنات بل الرفض العنيد للاعتراف بدولة قومية للشعب اليهودي مهما كانت حدودها. أعتقد أنه لو أردت أن تحل مشكلة معينة، يجب أن تنظر في جذورها وأتطلع إلى مناقشة هذا الشأن معك”.