ايطاليا تسعى لاتفاق مع النيجر للحد من تدفق الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية على لسان وزير الخارجية، انجلينو ألفانو أنها تسعى لتوقيع اتفاق مع دولة النيجر للحد من ظاهرة تدفق المهاجرين غير النظاميين الى سواحلها، الذين ينطلقون من الشواطئ الليبية.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريحات للصحافيين، على هامش ندوة فيمدينة تورينو، “لقد وقعنا اتفاقا مع ليبيا، ونحن نحاول توقيع اتفاق آخر مع النيجر. وهذا الأخير هو بلد عبور لمجموعة كبيرة من المهاجرين نحو ليبيا للانطلاق منها صوب ايطاليا”.

واضاف ألفانو “إذا تمكنا من توقيع هذا الاتفاق سنكون قادرين على تنظيم عبور المهاجرين. وهذا يعني أنه سيصل القليل منهم الى ليبيا وبالتالي إلينا” في إيطاليا.

وكانت وزارة الداخلية الايطالية قد تحدثت مؤخرا عن أرقام قياسية للمهاجرين غير النظاميين، الذين وصلوا الى ايطاليا بحرا منذ مطلع هذا العام, إذ بلغت أعدادهم 15 الفا و844 مسجلين بذلك زيادة بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016, والذي لا يزال يعتبر عاما قياسيا لوصول الأجانب عن طريق البحر.

وأشارت بيانات الداخلية إلى أن أعداد القصر غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا الى ايطاليا خلال الشهرين الماضيين بلغت 1670 قاصر.

Noi abbiamo firmato un accordo con la Libia”, ha proseguito il Ministro degli Esteri, “e stiamo cercando di farlo anche con il Niger. Quest’ultimo è un paese di attraversamento: se riuscissimo a siglare un’intesa dovremmo riuscire a regolare il transito degli immigrati. Questo vuol dire che ne arriverebbero meno in Libia e quindi da noi”.