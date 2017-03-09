الرئيس الإيطالي: قبول المهاجرين يمنع استبعادهم وإنعزالهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، إن الهجرة ظاهرة لا يمكن حذفها، وانطلاقا من هذه النقطة، أوصى باعتماد تدابير تشجيع الاستقبال والإندماج، بإعتبارهما الحل الوحيد لمكافحة تهميش المهاجرين وانعزالهم.

وفي مقابلة مع مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، التي استبقت صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، نشر جزء منها الخميس، أضاف رئيس الجمهورية أن “من الضروري أولا أن نميّز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية فقط، لأنهم يستحقون الإحترام على أية حال”، لأنهم “في كثير من الأحيان يفرون من ظروف غير مستدامة للبقاء على قيد الحياة”، أما “القضية الحساسة الأخرى فهي مشكلة القاصرين لأن العديد منهم غير مصحوبين بذويهم”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا أن “الهجرة ظاهرة مقلقة”، وقد “اقترحت إيطاليا على الاتحاد الأوروبي تبنّي مشروع تعاوني يتم مع الدول الافريقية التي ينطلق أو يمرّ اللاجئون بها”، وذلك بـ”تخصيص موارد مالية غزيرة، حتى على حساب بعض التضحية من قبل البلدان الأوروبية”، واختتم بالقول “لأن تحسين ظروف المعيشة في البلدان المصدرة للهجرة هو السبيل الوحيدة الكفيل بإدارتها بشكل أكثر تنظيما”.