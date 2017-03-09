عمّاري وسيرّا من طرابلس: ينبغي سيطرة حكومة الوفاق الوطني على الهلال النفطي

طرابلس – أكد كل من عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عمّاري والمسؤول الأمني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باولو سيرّا، على ضرورة أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على منطقة الهلال النفطي ومنع أي تطورات قد تعرقل تصدير النفط الليبي منها.

وشدّد عمّاري وسيرّا، خلال الاجتماع الذي انعقد ظهر اليوم في طرابلس، على “ضرورة دعم حرس المنشآت النفطية لحماية المنشآت والموانئ النفطيّة”، وعلى ضرورة “اللجوء للحلول السلمية وفتح قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول تحقن الدماء وتتيح الفرصة لعودة المهجرين إلى مناطقهم وتنأى بالمواقع النفطية عن الصراعات”

وأكد الطرفان خلال الإجتماع على أن الوضع الأمني لطرابلس يجب أن “يكون مستقراً”، وأن خلو العاصمة من أي صراعات مسلحة سيسهم في “استتباب الأمن بها وإخراجها من دائرة الصراعات العسكرية”.