أوروبا: تعزيز التعاون مع شركات الانترنيت لمحاربة الخطاب المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يتوجه المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الداخلية والهجرة ديمتريس أفراموبولوس، اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء لقاءات مع مدراء ومسؤولي كبرى شركات الانترنيت العالمية.

ويرافق المفوض أفراموبولوس في هذه الزيارة وزراء داخلية كل من مالطا، الرئيس الحالي للاتحاد، وأستونيا، التي ترأس الاتحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ووفق بيان المفوضية فإن “الهدف هو إظهار تصميم الاتحاد على التعاون مع هذه الشركات على المدى الطويل”.

هذا وسيلتقي الوفد الأوروبي، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، والمستشار العام لغوغل، وكذلك مسؤولين عن موقع تويتر، وحسب البيان “نريد تسريع الخطوات التي تم الاتفاق عليها في منتدى الانترنيت نهاية العام الماضي”.

وتريد المفوضية تعزيز العلاقات مع الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي من أجل محاربة الخطاب المتطرف وإزالة المحتويات العنيفة والمواد الدعائية التي تبثها تنظيمات كتنظيم (الدولة الإسلامية)”.

هذا وسبق للاتحاد الأوروبي أن وقع مذكر تفاهم مع شركات الانترنيت بهدف حذف المواد الدعائية التي تحث على العنف والكراهية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.