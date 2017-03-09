الرئيس الفرنسي يشدد على أهمية دور أوروبا بالساحة الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن قناعته بأن أوروبا يجب أن تبقى موحدة وحازمة في مواقفها وأن تحدث فرقاً على الساحة الدولية.

وكان هولاند يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله الى مقر انعقاد القمة الأوروبية الدورية في بروكسل اليوم، حيث وصف بـ”غير المقبول” أن تعترض دولة على إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يحتاج فيه الاتحاد للاستقرار ووحدة الموقف.

وينتقد هولاند، عبر هذا الكلام، موقف بولونيا التي لا تزال تعارض انتخاب توسك بشدة، مؤكداً أن بلد واحد لن يستطيع تعطيل “التوافق الأوروبي”، هو رأي شاركه فيه العديد من زعماء الدول الأوروبية.

أما حول رؤيته لمستقبل أوروبا، وهو الموضوع المفترض ان يناقش غداً خلال اجتماع غير رسمي على مستوى الدول ال27، أي بدون بريطانيا، أكد هولاند أن على أوروبا أن حامية ومتقدمة، ” أي أن تستطيع حماية حدودها من الإرهاب عبر دفاع متقدم، وأن تؤمن الازدهار والاستقرار للمواطنين عبر تنسيق النظم الاجتماعية والضريبية”، على حد تعبيره.

وأضاف أن على أوروبا، التي “كانت دائماً نموذجاً للديمقراطية والحرية أن تكون ذات فائدة للعالم أجمع، وأن تزن وتحدث فرقاً على الساحة الدولية”، على حد تعبيره.

هذا ومن المقرر أن يبحث زعماء دول أوروبا اليوم، بخلاف إعادة انتخاب توسك لرئاسة الاتحاد، مسائل تتعلق بالتجارة الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي والهجرة والدفاع والوضع في البلقان.

أما يوم غد، فسيخصص الاجتماع غير الرسمي للتحضير لقمة روما المقررة في 25 الشهر الحالي للاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما، المؤسسة للاتحاد، ورسم الملامح المستقبلية للتكتل الموحد.