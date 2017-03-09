مصر: العثور على تمثالين يرجح احدهما للملك رمسيس الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-أعلنت وزارة الآثار المصرية، الخميس، عن اكتشاف تمثالين ملكيين، بمنطقة عين شمس الأثرية شرق القاهرة، أحدهما للملك سيتي الثاني والاخر يرجُح أنه يعود للملك رمسيس الثاني

و شهد هذا الصباح وزير الآثار خالد العناني، عملية انتشال التمثالين الملكيين من الأسرة الـ 19، عثرت عليهما البعثة الأثرية المصرية-الألمانية المشتركة العاملة. وقد تم العثور علي التمثالين في أجزاء في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني، الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة.



و أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار محمود عفيفي، أن “البعثة عثرت علي الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك سيتي الثاني مصنوع من الحجر الجيري بطول حوالي 80 سم، ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل. أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني و هو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت، و يبلغ طوله بالقاعدة حوالي ثمانية أمتار”.

وفور رفع التمثال من الموقع سيتم نقله إلى المتحف المصري الكبير لترميمه ليكون ضمن سيناريو العرض المتحفي والذي من المتوقع افتتاحه جزئيا خلال عام 2018

وبدوره، أشار رئيس الفريق المصري بالبعثة، أيمن عشماوي أنه “جاري الآن استكمال أعمال البحث و التنقيب عن باقي أجزاء التمثال للتأكد من هوية صاحبه حيث أن الأجزاء المكتشفة لا يوجد عليها أية نقوش يمكن أن تحدد لمن من الملوك. ولكن اكتشافه أمام بوابة معبد الملك رمسيس الثاني يرجح أنه يعود إليه”.