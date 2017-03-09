ايطاليا: ندعم بقوة الجهود الأممية بشأن التوصل لوقف اطلاق النار باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت الحكومة الايطالية دعمها بقوة لوساطة وجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف اطلاق النار في اليمن.

جاء ذلك على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية فينتشنزو أمندولا، خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية، في اعقاب لقاء جمعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبوكيل وزارة الخارجية اليمنية، اوسان عبد الله العود.

ونوه أمندولا، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية في روما، بأن “إيطاليا، جنبا إلى جنب مع شركاء آخرين، تدعم بقوة وساطة الأمم المتحدة والمفاوضات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار”، معربا عن “الأمل بأن تستأنف هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن، نظرا للاوضاع الإنسانية، التي أضحت بالفعل حرجة للغاية” في اليمن.



واشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الى أن “إيطاليا، كعضو (غير دائم) في مجلس الأمن وبالتعاون مع حلفائها، على استعداد، تحت مظلة الأمم المتحدة، لمناقشة وتحديد التدابير والأدوات التي يوسعها معالجة مسألة انعدام الثقة بين الأطراف وضمان تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها هذه يالأطراف بشكل كامل”.



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