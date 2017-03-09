نتنياهو: لا نريد استبدال الإرهاب السني بالشيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- موسكو- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “أحد الأمور التي نحاربها معا هو الإرهاب الذي يمارسه الإسلام المتطرف”.

وأضاف في مستهل اللقاء في العاصمة الروسية موسكو، “بالطبع تم خلال العام المنصرم تحقيق تقدم ملموس في مكافحة الإرهاب السني المتطرف الذي يقاد من قبل داعش والقاعدة، ولروسيا مساهمة مهمة جدا في ذلك. ومن البديهي أننا لا نريد استبدال هذا الإرهاب بالإرهاب الشيعي المتطرف، الذي تقوده إيران”.

وتابع “أريد أن أقول بأوضح التعبيرات: إسرائيل هي دولة لها جيش ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولكن التهديد الذي يشكله الإسلام المتطرف الشيعي ليس موجها إلينا فقط بل أيضا إلى المنطقة وإلى السلام العالمي وأعلم أننا نشاطر الرغبة بمنع الإسلام المتطرف مهما كان صنفه من تحقيق أي انتصار”.

من جهة ثانية، قال نتنياهو إن “زيارتتنا المتكررة تعكس صداقة حقيقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية والثقاقية، أيضا من خلال الجسر الحي وهو مليون مواطن إسرائيلي يتحدثون الروسية”.

وهذه هو اللقاء الرابع بين نتنياهو وبوتين منذ نهاية العام 2015.