إعادة انتخاب توسك رئيساً للاتحاد الأوروبي رغم معارضة بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعاد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم في بروكسل، إنتخاب دونالد توسك، رئيساً للاتحاد للفترة الواقعة ما بين حزيران/يونيو 2017 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

جاء ذلك، بعد أن حصل توسك على موافقة كافة الدول الـ27 ، باستثناء بلاده بولونيا التي أصرت على فرض مرشح آخر.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن بولونيا بدت معزولة عبر هذا التصرف، وقال “أعتقد أن موقف وارسو يعبر عن مشكلة داخلية، لا تمت للاتحاد بصلة”ه.

وشدد، في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في جانب من أعمال القمة، على أن البرلمان ليس طرفاً في عملية اختيار رئيس الاتحاد، فـ”هي عملية ديمقراطية منفصلة عن البرلمان، تتم عبر التصويت والحصول على الأغلبية في حال غياب الاجماع”، على حد قوله.

وتحدث تاياني عن رؤيته لمستقبل الاتحاد الأوروبي، فأشار إلى أن المعاهدات الموجودة حالياً تسمح للأوروبيين بالمزيد من المرونة والعمل وفق إيقاعات متفاوتة، وقال “لا داعي لتغيير المعاهدات حالياً”.

وأشار الى أن العمل وفق أوروبا “متفاوتة السرعات” لا ينفي أنها لن تكون قادرة على المنافسة ومنفتحة تجارياً على دول العالم، ومؤهلة لحماية أمنها.

هذا ويستمر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد في مناقشة مسائل تتعلق بتدعيم النمو الاقتصادي ومحاربة الهجرة غير النظامية وتدعيم سياسة الدفاع.

وقد عبر تاياني عن دعم البرلمان لمؤسسات الاتحاد في توجهاتها، وقال “نحن نريد أن نبقى في البرلمان طرفاً هاماً في عملية اتخاذ القرار، إذ نعبر عن أصوات شعوب دولنا”.