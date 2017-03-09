الائتلاف الوطني المعارض يبحث مع ممثلي (أصدقاء الشعب السوري) تطورات العملية السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن هيئته السياسية، برئاسة نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو، التقت ممثلي دول (أصدقاء الشعب السوري) اليوم الخميس في استانبول، لبحث مجريات الجولة الأولى من جنيف4 وتطورات العملية السياسية.

وتناول الاجتماع، بحضور رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري، الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا ليلة أمس أمام مجلس الأمن، حيث أشار الحريري أن وفد الهيئة العليا “ساهم بجدية في المفاوضات من منطلق الرغبة في تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن، ولإنجاز ملف السلام في سورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري”، حسبما نقلت عنه الدائرة الاعلامية للائتلاف.

وأعلن الحريري عزم الوفد “مناقشة تفاصيل عملية الانتقال السياسي والتصدي لجرائم الحرب والإرهاب العابر للحدود وإرهاب الدولة، ووضع دستور جديد للبلاد، والدخول في انتخابات حرة ونزيهة بعد إنجاز الانتقال السياسي وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات”، مشيراً إلى أن ذلك “على عكس سلطة بشار المتمسكة بالسلطة وتزيد كل يوم من عمليات القتل والجرائم، ولا تريد انتقال السلطة أو نقل البلاد إلى أجواء حرة وديمقراطية”.

وحذر الحريري من “محاولات النظام وضع العراقيل أمام العملية السياسية، والبقاء في دوامة من المناقشات قد لا تنتهي”، مطالباً الأمم المتحدة “باتخاذ قرارات محددة من أجل إجبار النظام على الدخول في مفاوضات جادة، وإنهاء محاولاته للتهرب من الاستحقاقات الدولية”.