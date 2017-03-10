يونكر وتوسك: مصممون على احترام التزاماتنا تجاه دول البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الاتحاد دونالد توسك، على ضرورة أن تتلافى دول البلقان مزيد من التوتر والانقسام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المسؤولان الأوروبيان، على هامش أعمال القمة الأوروبية المنعقدة أمس في بروكسل، “نريد توجيه رسالة أوروبية موحدة مفادها أننا ملتزمون بتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة من العالم”، حسب كلامهما.

وحذر توسك من مغبة الاستسلام للتدخلات القادمة من الخارج والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في دول البلقان، دون أن يسمي طرفاً بعينه.

أما رئيس المفوضية، فقد نفى أن يكون قد ارتكب خطأ عام 2014، عندما أكد عدم نية أوروبا التوسع خلال السنوات الخمس القادمة، أي حتى 2019، وقال “هذا لا يؤثر على الأفاق الأوروبية لدول البلقان، فنحن مستمرون في التفاوض مع الدول المرشحة للانضمام”، حسب تعبيره.

أما حول موضوع النمو الاقتصادي ، الذي تم بحثه أمس خلال جلسات القمة، فقد أعرب المسؤولان الأوربيان عن سعادتهما بانخفاض عجز الموازنات الأوروبية وانخفاض معدلات البطالة والتوجه نحو النمو الاقتصادي، وهو ما لم يحدث منذ حوالي عشر سنوات في أوروبا.

وأشار يونكر وتوسك إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب المحافظة على أفاق الانفتاح التجاري مع دول العالم، “هذه رسالة لكل من يريد التقوقع والانعزال”، وفق تعبيرهما.

وشددا على تصميم الاتحاد إكمال مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان، والعمل من أجل إيجاد إطار شراكة تجارية واضحة مع الصين.

وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي سيظل منفتحاً على العالم، مع تصميمه الدفاع عن مصالحه التجارية عندما يتطلب الأمر ذلك.

أما الموضوع الأبرز الذي احتل جزءاً كبيراً من مناقشات القمة أمس هو موضوع إعادة انتخاب دونالد توسك لرئاسة الاتحاد لولاية ثانية مدتها سنتين ونصف ما أثار غضب حكومة بلاده التي كانت تعارض هذا التوجه.