مكالمة ترامب-عباس تسبق إيفاد مبعوث أمريكي للمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الحديث الهاتفي المرتقب مساء اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يسبق إيفاد مبعوث أمريكي إلى المنطقة.

وأضافت المصادر لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إن مستشار الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات سيصل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع القادم ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس ومسؤولين من كلا الطرفين.

ويصل غرينبلات في ذروة المحادثات الأمريكية-الإسرائيلية للتوصل إلى تفاهمات حول الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ويرفض الفلسطينيون الإستيطان ويطالبون بوقفه.

وقد أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيتحادث هاتفيا مع الرئيس عباس مساء اليوم.

وسيكون ها اول اتصال بين عباس وترامب الذي بدوره تحادث مرتين مع نتنياهو واستقبله مرة في البيت الأبيض.