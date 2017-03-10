مصدر دبلوماسي أوروبي: روسيا تشدد على مشاركة النظام والأكراد فقط في معركة الرقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن مسؤولين روس أكّدوا على اصرار القيادة العسكرية الروسية على أن “يقوم بـتحرير الرقة قوات النظام السوري والقوات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دون أن يكون هناك مشاركة لأي طرف آخر”.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الطرف الروسي يرغب بأن بند “معركة الرقة” سيكون بنداً أساسياً ضمن مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة لموسكو اليوم، من بين بنود عديدة تتعلق بالتعاون مع روسيا في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية والطاقة، و”مستقبل سورية”.

وكانت قوات سورية الديمقراطية التابعة للحزب الكردي قد قطعت طريق الرقة – دير الزور الاثنين الماضي، وسيطرت أول أمس على “تلة منخر غربي” الاستراتيجية في ريف الرقة الشرقي بعد اشتباكات قوية مع مقاتلي تنظيم الدولة (داعش)، وأشرفت على قرى السهل النهري القريب من مدينة الرقة. فيما قام طيران التحالف الحربي والمروحي خلال الثلاثة أيام الأخيرة بغارات وعمليات تمشيط على مدار الساعة في أكثر من موقع على خطوط القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية وعلى أطراف مدينة الرقة.

بالمقابل، تقدمت قوات النظام السوري وحققت خرقاً عسكرياً في ريف حلب الشرقي، وسيطرت على قرية الخفسة الأربعاء، وثارت على بعد خطوات من محور دير حافر – مسكنة على الطريق بين حلب والرقة، ما يؤهلها للتحرك شرقاً باتجاه الرقة.

كما سيطرت على قرى منبج في ريف حلب الشرقي – الشمالي، ونشر ناشطون تسجيلات صوتية لأهالي القرى التي دخلتها قوات النظام بدعم روسي، تتهمها بـ”نهب ممتلكات تلك القرى، بما فيها المدخرات الشخصية والأثاث وحتى الأدوية التي يحملها السكان”.

وسيطرت قوت النظام كذلك مساء الخميس على مطار الجراح في تلك المنطقة بعد معارك سهلة مع عناصر تنظيم الدولة الذين انسحبوا بشكل عشوائي وفوضوي، ما دفع عشرات آلاف من المدنيين إلى مغادرة بيوتهم، ووصل نحو 80 ألفاً إلى قرى منبج.

وتراجعت حظوظ مشاركة القوى العربية في معارك تحرير الرقة، خاصة مع عدم الحماس التركي الواضح لهذه المشاركة، ويبدو أن الأمريكيون حسموا أمرها لصالح مشاركة الميليشيات الكردية، بينما جسم الروس أمرهم بشأن مشاركة قوات النظام فقط.

وكان الأتراك قد اقترحوا على الأمريكيين أن يفتحوا منافذ آمنة لمرور قوات من الجيش الحر مدعومة بإسناد مدفعي وجوي تركي إلى خطوط القتال مع تنظيم الدولة حول الرقة، إلا أن التفاهم الذي جرى في منبج بين الأكراد والأمريكيين من جهة والروس والنظام السوري قلل من فرص تمرير هذا الاقتراح.

ومازال في الرقة نحو 35% من سكانها، يعيشون في حالة متدهورة، مع تراجع قوة تنظيم الدولة، وقطع طرق المواصلات ونقل البضائع، وتدمير كل جسورها، وتضاعفت أسعار السلع عدة مرات، وندرة وصول التيار الكهربائي، والقصف المتواصل من قبل طائرات التحالف، وصعوبة الهروب من المدينة والخروج منها إلا عبر مهربين محترفين يتقاضون نحو 600 دولار عن تهريب كل شخص.