زعماء أوروبا يبحثون مستقبل اتحادهم وسط خلافات واضحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يبدأ زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الـ 27في الاتحاد الأوروبي، بدون بريطانيا، اجتماعا غير رسمي اليوم في بروكسل، يُخصص لبحث التحضيرات لقمة روما في 25 الشهر الحاري، التي سيرسم ملامح مستقبل التكتل.

وفي هذا الإطار، عقد رؤساء وزراء مجموعة دول البنلوكس (بلجيكا، هولندا ولوكسمبورغ)، اجتماعاً صباح اليوم لتنسيق المواقف بشأن المستقبل الأوروبي.

ووصف مارك روتيه، رئيس وزراء هولندا اللقاء، بـ”المثمر والبناء”، مشيراً إلى أنه تم دعوة كل من بولونيا وهنغاريا والتشيك وسلوفاكيا للقاء مع دول البنلوكس في وقت لاحق.

وتعرف الدول الأربعة الانفة الذكر بمعارضتها للكثير من جوانب السياسات الأوروبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقبول اللاجئين والاندماج الأوروبي.

وأضاف روتيه “سنلتقي أيضاً مع دول البلطيق في وقت لاحق من هذا العام، وذلك لإبراز دور البنلوكس في أوروبا”.

وتنطلق اجتماعات اليوم وسط خلافات حادة مع بولونيا، التي وجدت نفسها في عزلة، إثر إعادة انتخاب مواطنها كرئيس للاتحاد الأوروبي، أمس لولاية ثانية رغم معارضتها الشديدة للأمر.

وفي رد فعل على ما حدث، عمدت وارسو إلى عدم التوقيع على البيان الختامي للقمة الأوروبية الحالي، ما يفقده الصفة الرسمية، ويجعله وثيقة صادرة باسم الدول الموقعة عليه فقط.

إلى ذلك، يشير مراقبون إلى أن تحرك دول البنلوكس يهدف إلى خلق مركز قوى معادل للتحالف الفرنسي – الألماني، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات، فالعديد من عواصم دول الـ27، ترى أن باريس وبرلين تتحكمان وحدهما بالمصير الأوروبي