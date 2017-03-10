جينتيلوني يلتقي ميركل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بروكسل- التقى رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل بمقر الوفد الايطالي بالمجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل

ويأتي هذا الاجتماع الثنائي على هامش لقاء غير رسمي لزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بدون بريطانيا، يُخصص لبحث التحضيرات لقمة روما في 25 الشهر الجاري، في الذكرى الستين للمعاهدة التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي.

وكان جينتيلوني قد نفى في تصريح للصحفيين إمكانية أن تلقى الازمة الراهنة مع الحكومة البولندية بظلاها على قمة العاصمة الايطالية، والتي ستشهد (إعلان روما) الذي سيرسم ملامح مستقبل التكتل الموحد.

وكانت وارسو قد عارضت أمس بقوة إعادة انتخاب مواطنها دونالد توسك رئيسا للاتحاد الأوروبي.