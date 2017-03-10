البابا يتبرع بمائة ألف يورو لفقراء حلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – تبرع البابا فرنسيس بمبلغ مائة ألف يورو لفقراء مدينة حلب، شمال سورية.

وقالت نائبة مدير دار الصحافة الفاتيكانية، بالوما غارسيا إن “قداسة البابا قبيل عودته الى الفاتيكان عند الساعة 11.30 من صباح اليوم (الجمعة)، من بلدة أريتشا (في ضواحي روما) التي أمضى فيها بضعة أيام روحية تأملية برفقة أعضاء الكوريا الرومانية، أقام قداسا احتفاليا لأجل سورية”.

وذكرت غارسيا أنه “بعد الانتهاء من الرياضة الروحيه هذا الصباح، والإحتفال بالقداس، أرسل مبلغ مائة ألف يورو لفقراء حلب”، وذلك “بفضل مساهمة الكوريا الرومانية”، مبينة أن “التبرع سيتم من خلال الجمعيات الخيرية الرسولية وسيتم إيصال المبلغ عن طريق رهبنة حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية”.

وأشارت المسؤولة الإعلامية الفاتيكانية الى أن “البابا سيكون عند الساعة الخامسة عصرا في مقر أبرشية روما للقاء الكهنة المسؤولين عن رعاياها”. واختتمت بالقول إن “الأمر يتعلق بلقاء مغلق يندرج ضمن النشاطات الكنسية الاعتيادية”.