رئيس مجموعة الخضر يدعو لتغير جذري في السياسة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في خضم النقاش حول الخطوط الواجب تحديدها لرسم ملامح المرحلة القادمة من تاريخ الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، عبر البرلماني الأوروبي فيليب لامبرت (بلجيكا) عن قناعته، بضرورة الاستخدام الأمثل لمواد المعاهدات المعمول بها.

ودعا فيليب لامبرت، رئيس مجموعة الخضر في الجهاز التشريعي الأوروبي، إلى تغير جذري في التوجهات السياسية التي ينتهجها قادة المؤسسات والعواصم الأوروبية.

وأشار إلى ضرورة استخدام المواد المتعلقة بالتعاون المكثف من أجل تنسيق السياسات المالية والضريبية، وقال “بدون ذلك، سيظل مصير العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مهدداً”، حسب كلامه.

ويأتي كلام لامبرت على هامش الاجتماع غير الرسمي المنعقد اليوم في بروكسل على مستوى الدول الـ27، بدون بريطانيا للتحضير لقمة روما المقررة في 25 الشهر الجاري.

ورأى لامبرت أن الخلاف الذي حدث أمس بين الدول الأوروبية وبولونيا حول مسألة إعادة انتخاب رئيس الاتحاد دونالد توسك، تقدم” نموذجاً صارخاً على عدم وعي الأوروبيين بخطورة السياسات التي ينتهجونها حاليا”.

“القول بأن الاتحاد الأوروبي يجتاز أزمات وجودية، أمر لا يكفي”- حسب لامبرت_، الذي أوضح أن موطن الخلل يكمن في المقاربات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والتي تبعد المواطن الأوروبي عن مؤسساته.

ووصف البرلماني الأوروبي بـ”غير الكافية” السيناريوهات التي طرحتها المفوضية أو المجلس حول مستقبل أوروبا، لأنها “لا تعيد التفكير بالتوجهات الليبرالية لقادة الاتحاد”، على حد وصفه.

ويحتدم النقاش بين زعماء الدول الـ27حالياً حول ما يجب تبنيه من خطط للتحضير لإصدار ما يُسمى بـ”إعلان روما”.

وتتمحور الخلافات حول كيفية إقامة توازن بين ضرورة إجراء هيكلة جديدة للاتحاد والحفاظ ، في الوقت نفسه، على المعاهدات النافذة حالياً.

وكان لامبرت قد عبر أكثر من مرة عن امتعاض العديد من المجموعات والأحزاب الأوروبية من سيطرة مجموعة حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط)، على أغلبية المراكز القيادية في المؤسسات الأوروبية.